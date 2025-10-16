Streit in Hamburger Café eskaliert: Männer mit Pfefferspray angegriffen

In einem Café in Altona-Altstadt ist am Donnerstagnachmittag ein Streit eskaliert. Zwei Männer wurden mit Pfefferspray attackiert.

Die Polizei wurde gegen 16.10 Uhr wegen eines Streits in die Große Bergstraße gerufen, so ein Polizeisprecher. In dem Café trafen die Beamten auf zwei Männer, die mit Pfefferspray angegriffen worden waren. Der Täter war bereits geflüchtet. Die Fahndung wurde nach kurzer Zeit erfolglos eingestellt.

Die beiden Männer wurden laut Polizei vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Einer der beiden wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. (zc)