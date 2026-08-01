Die Risse in einer Hausfassade in Bergedorf sorgen für Verunsicherung. Noch immer ist unklar, wie es weitergehen soll.

Tiefe Risse durchziehen die Fassade des denkmalgeschützten Geschäftshauses am Sachsentor 49 in Bergedorf. Das Gebäude ist inzwischen gesichert, ein Gutachten steht jedoch noch aus. Doch das Bezirksamt gibt bereits Entwarnung.

Bei einer Besichtigung am 21. Juli stellte die Bauaufsichtsbehörde allerdings fest: Eine akute Gefahr besteht nicht. Daraufhin sicherte der Eigentümer das Gebäude mit einem Fangnetz und einem Gerüst, teilte eine Sprecherin des Bezirksamts Bergedorf gegenüber der MOPO mit.

Das Gutachten – welches der Eigentümer in Auftrag gegeben hatte – liegt bislang jedoch noch nicht vor. Erst nach dessen Erstellung könne, entschieden werden, welche Arbeiten an der Fassade notwendig sind und wann sie umgesetzt werden, heißt es weiter.

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Risse lösten Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Nachdem ein Nachbar auf den Riss in der Fassade aufmerksam geworden war, hatte er am 18. Juli Polizei und Feuerwehr alarmiert.

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Die Einsatzkräfte sperrten daraufhin die Fußgängerzone vorsorglich ab. Das Friseur- und Kosmetikstudio „Beautyloft” konnte indes den Betrieb fortführen. (mp)