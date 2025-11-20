Alle Zugänge gesperrt: Razzia in Hamburger Bordell

Seit dem frühen Donnerstagabend läuft in einem Bordell in Hamburg-Hamm eine größere Razzia. Beamte haben sämtliche Zugänge abgeriegelt. Zugleich schlugen Ermittler auch in einer weiteren Stadt zu. Das ist bisher bekannt.

Die genauen Hintergründe der Razzia waren am frühen Abend noch unklar. Nach MOPO-Informationen sind auch Mitarbeiter des Finanzamts vor Ort, unterstützt von der Polizei im Rahmen der Amtshilfe. Das sogenannte „Modelle-Haus“ befindet sich am Hammer Deich 67.

Hamm: Bordell soll Verbindungen in die Rocker-Szene haben

Ersten Informationen zufolge sollen in dem Haus rund 14 Frauen arbeiten. Es ist offenbar nicht das erste Mal, dass die Polizei dort anrückt – der Betrieb soll Verbindungen in die Rocker-Szene haben. Am Abend durchsuchten maskierte Einsatzkräfte das Gebäude. Der Einsatz dauert aktuell noch an.

Wie die MOPO erfuhr, wurde zeitgleich auch ein Bordell in Bad Oldesloe durchsucht. Die Fahnder hatten dort eine Prostituierte im Blick, die dem Verdacht nachgeht, erhebliche Einnahmen – sowohl aus ihrer Arbeit als Prostituierte als auch über ihre Social-Media-Aktivitäten wie „OnlyFans“ – am Fiskus vorbei erwirtschaftet zu haben. (prei/ruega)