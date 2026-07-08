Passanten entdeckten die kaum noch ansprechbaren Kinder auf der Straße. Jetzt ermittelt die Polizei.

Beide Minderjährige kamen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) RÜGA

In Rahlstedt ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem schlimmen Vorfall gekommen. Passanten hatten zwei völlig betrunkene Teenager aufgefunden. Beide kamen mit dem Notarzt in eine Klinik.

Nach MOPO-Informationen sollen Passanten gegen 7 Uhr nahe einem Park an der Arnswalder Straße zwei völlig betrunkene und kaum noch ansprechbare Teenager (14 und 17 Jahre) aufgefunden haben. Die Passanten alarmierten den Rettungsdienst.

Zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz

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Laut einem Sprecher der Feuerwehr wurden aufgrund der Meldung zwei Rettungswagen und ein Notarzt losgeschickt. Die beiden Patienten wurden in Begleitung des Notarztes ins Krankenhaus transportiert.

Nach MOPO-Informationen soll bei beiden eine Alkoholvergiftung vorgelegen haben. Die Polizei ermittelt.