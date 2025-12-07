Alkoholverdacht: Autofahrer rast in Hauswand in Harburg

Spektakulärer Unfall am Sonntagabend in Harburg: Gegen 20.40 Uhr verlor ein Autofahrer an der Buxtehuder Straße, Ecke Seehafenbrücke, beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen und krachte direkt in die Fassade eines Wohnhauses.

Der Mann war nach Polizeiangaben in einem nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs – und soll zudem alkoholisiert gewesen sein. Er trug offenbar nur leichte Verletzungen davon, wurde jedoch unter Polizeibegleitung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weil er sich vor Ort uneinsichtig zeigte, legten die Beamten ihm Handschellen an.

Nur knapp entgingen zwei Frauen an einer Fußgängerampel dem heranrasenden Auto. Sie mussten zur Seite springen, um nicht erfasst zu werden. „Er war ziemlich flott unterwegs“, schilderte eine der Passantinnen.

Die Polizei ermittelt nun die genaue Ursache des Crashs. Der Verkehr blieb am Abend weitgehend unbeeinträchtigt. (mp)