Weil das Konzept am Hauptbahnhof aufgegangen sei, will der Hamburger Senat das Alkoholverbot auch auf weite Teile St. Georgs ausbreiten – und sogar ein Verkaufsverbot wird diskutiert.

Die „Allianz sicherer Hauptbahnhof“ mit Quattro-Streifen, Videoüberwachung sowie einem Waffen- und Alkoholkonsumverbot habe die Situation am Hauptbahnhof „spürbar beruhigt“, so das Fazit der Sozial- und Innenbehörde. Ähnliches sei durch die Polizeipräsenz auch am Hansaplatz zu erkennen.

Belastungen für Bewohner sollen minimiert werden

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Mehr als 33.000 Personen seien im Umfeld des Hauptbahnhofs und des Hansaplatzes im ersten Halbjahr des laufenden Jahres kontrolliert worden. Dabei seien „Tausende Aufenthaltsverbote und Platzverweise“ ausgesprochen worden. In keinem anderen Stadtteil sei die Polizei so präsent wie in St. Georg. Dadurch sei die Anzahl der Straftaten gesunken.

In diesem Gebiet soll das Verbot künftig greifen. Senat Hamburg

Das Alkoholkonsumverbot soll ab August auch auf weitere Teile St. Georgs ausgeweitet werden, unter anderem vom Anfang des Steindamms bis zum U-Bahnhof Lohmühlenstraße. Die Maßnahme basiert auf die Senatseinschätzung, dass in dem Stadtteil regelmäßig Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wegen „übermäßigen Alkoholkonsums“ begangen würden. Im Vergleich zum restlichen Stadtgebiet sei der Anteil alkoholisierter Tatverdächtiger zum Beispiel bei Körperverletzungen in St. Georg fast doppelt so hoch, heißt es von der Innenbehörde.

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Weiteres Ziel sei es, die „alkoholkonsumbedingten Belastungen“ für Bewohner spürbar zu reduzieren und die Lebensqualität „nachhaltig zu verbessern“. Auch die Lebenslagen von sowohl Suchtkranken als auch Obdachlosen sollen nachhaltig verändert und die Wohnquartiere stärker entlasten werden.

Die Ausweitung des Verbots sei richtig, sagt Sören Schuhmacher, innenpolitischer Sprecher der SPD. Und ergänzt: „Ein weiterer Schritt, um Gewalt, Ordnungsstörungen und das Unsicherheitsgefühl im öffentlichen Raum wirksam zu reduzieren.“

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Sein Parteikollege Baris Önes findet, dass „dieser Ansatz aus sozialer Unterstützung, Prävention und konsequenter Durchsetzung der Regeln der richtige Weg ist, um die Situation dauerhaft zu verbessern.“

Deniz Celik von den Linken dagegen meint, dass der Senat „Verdrängung als Sicherheit“ verkaufe. „Wer ernsthaft Sicherheit schaffen will, darf nicht so tun, als würden Sucht, Armut und Obdachlosigkeit verschwinden, wenn man Menschen nur ein paar Straßen weiter verdrängt.“ Er fordert ein „endlich wirksames sozialpolitisches Konzept“.

Das droht bei Verstoß gegen das Alkoholverbot

Bei Verstoß gegen das zunächst ein Jahr laufende Verbot werden 40 Euro fällig, Wiederholungstäter müssen mit Strafen von bis zu 200 Euro rechnen. Das Mitführen alkoholischer Getränke bleibt weiter erlaubt – aber nur solange diese ungeöffnet sind.

Es könnte allerdings schon bald noch viel strenger werden: Die Innenbehörde soll bereits konkret an ein Konzept der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Alkoholverkaufsverbote arbeiten. Dies kann dazu führen, dass perspektivisch in Verbotszonen – wie jetzt in St. Georg – gar kein Alkohol mehr verkauft werden darf.