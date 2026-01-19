Alkoholisiert und per Haftbefehl gesucht: Mann fliegt nach Bedrohung auf Klo auf

Kurioser Zwischenfall im Bahnhof Altona: Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat sich am Sonntagabend selbst ins Visier der Polizei gebracht – nachdem er einen anderen Mann auf der Toilette bedroht haben soll.

Nach Angaben der Bundespolizei soll der 42-Jährige gegen 19.40 Uhr so heftig gegen die Tür einer WC-Kabine geschlagen haben, dass sich der darin befindliche 26-Jährige zusätzlich verbarrikadierte. Zudem sollen auch wüste Bedrohungen gefallen sein. Als der junge Mann die Toilette schließlich verließ, alarmierte er die Bundespolizei.

Bahnhof Altona: mit Haftbefehl gesuchter Mann fliegt auf

Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen im Bahnhof Altona vorläufig fest. Bei der Überprüfung stellte sich heraus: Gegen den 42-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg vor. Er war unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden, hatte sich jedoch nicht zum Strafantritt gestellt.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann 1,91 Promille. Nachdem ein Amtsarzt seine Gewahrsamsfähigkeit bestätigte, wurde der Gesuchte ins Bundespolizeirevier gebracht und anschließend in eine Haftanstalt gebracht. Zusätzlich leiteten die Beamten ein neues Strafverfahren wegen Bedrohung ein. (rei)