Betrunken und gesucht: Zwei Männer landen in U-Haft

Die Bundespolizei hat am Sonntag am Altonaer Bahnhof (Altona-Altstadt) zwei Männer festgenommen. Beide hatten unabhängig voneinander die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen – jeweils an unterschiedlichen Orten und unter Alkoholeinfluss.

Zunächst entdeckten die Bundespolizisten gegen 12.15 Uhr einen stark alkoholisierten 49-Jährigen im Bahnhof und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag: In Hannover war er wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden, die er nie bezahlt hatte. Er wurde in Untersuchungshaft genommen.

Diebstahl, Urkundenfälschung – zwei Männer betrunken in Haft

Am Abend folgte ein weiterer Fall: Die Beamten waren zu einem Supermarkt gerufen worden, wo es zuvor zu einem Streit zwischen einem Security-Mitarbeiter und einem betrunkenen 40-Jährigen gekommen war. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Lübeck wegen Urkundenfälschung gesucht wurde. Auch er kam in U-Haft.