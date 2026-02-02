Alkohol und Unfallflucht: 19-Jähriger verliert Kontrolle über Golf GTI

In Billstedt hat ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in der Nacht zu Montag einen schweren Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Gegen 2.24 Uhr verlor der 19-Jährige im Dankwerthweg auf vereister Fahrbahn die Kontrolle über einen VW Golf GTI (265 PS). Der Wagen krachte geradeaus in einen Hyundai-Kleinwagen – und schob diesen eine Treppe hinauf gegen eine Hauswand. Ein weiterer Pkw wurde ebenfalls beschädigt.

Der Fahrer flüchtete zunächst vom Unfallort, konnte jedoch wenig später von der Polizei gestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen stand der 19-Jährige unter Alkoholeinfluss. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr.