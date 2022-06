Großalarm auf der Elbe: Schiff droht zu sinken – Taucher im Einsatz

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ist die Hamburger Feuerwehr am Montagabend nach Rothenburgsort ausgerückt. Hier war ein Wassereinbruch in einem Binnenschiff gemeldet worden. Das Schiff drohte zu sinken.

Laut Feuerwehr hatte die Besatzung eines tschechischen Binnenschiff gegen 22.20 Uhr den Notruf gewählt und einen starken Wassereinbruch gemeldet. Die Retter rückten mit mehreren Fahrzeugen, einem Löschboot und den Tauchern an. Sofort begannen sie, das Wasser aus dem Rumpf zu pumpen.

In Hamburg: Feuerwehr verhindert Sinken eines Binnenschiff

Unterdessen versuchten die Taucher, das Leck unter Wasser abzudichten. In dieser Zeit sorgten die Retter mit Hilfe von Generatoren dafür, dass die Stromversorgung des Binnenschiffes aufrechterhalten blieb.

Nach mehr als zwei Stunden war der Wassereinbruch unter Kontrolle. Als Ursache des Lecks ist eine vorherige Kollision ausgemacht worden. Das Binnenschiff hatte beim Anlegen einen Schubverband gerammt. Die Wasserschutzpolizei ermittelt.