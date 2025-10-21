Blindgänger sorgt für Durcheinander am Flughafen – Entwarnung

Großalarm in Fuhlsbüttel: Auf einer Baustelle am Hamburger Flughafen ist am Dienstagmittag einen Blindgänger entdeckt worden. Was der Airport zu dem Fund sagt und was Reisende wissen müssen.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 12.15 Uhr zur Flughafenstraße gerufen. Auf einer Baustelle zwischen dem Parkhaus an den Terminals und dem Zollgebäude hatten Arbeiter eine Entdeckung gemacht.

Hamburg Airport: Entschärfer rückt an – Flugbetrieb nicht betroffen

Ein Entschärfer des Kampfmittelräumdienstes rückte aus. Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge handelt es sich bei dem Gegenstand um eine Stabbrandbombe. Der Kampfmittelräumdienst ordnete einen Sperrradius von 50 Metern um die Fundstelle an. Anschließend wurde der Blindgänger in ein Spezialfahrzeug verfrachtet und zur Vernichtung in ein gesondert gesichertes Gelände transportiert. Gegen 13.30 Uhr wurden alle Absperrungen aufgehoben.

„Der Flugbetrieb ist davon nicht beeinträchtigt und läuft normal weiter“, sagte Airport-Sprecherin Janet Niemeyer zur MOPO. „Eine Evakuierung jeglicher Art musste nicht erfolgen“.