Notfall und Großeinsatz in Wilhelmsburg: In der Flüchtlingsunterkunft an der Schlenzigstraße sollen am Freitagabend zwei erst 14 Jahre alte Mädchen Alkohol und Drogen konsumiert haben. Die Polizei ermittelt.

Um kurz vor 20 Uhr ging der erste Notruf ein. Die zwei Mädchen seien nicht mehr ansprechbar, sie bräuchten sofort Hilfe. Die Feuerwehr erhöhte sofort die Alarmstufe und entsandte zwei Notärzte, weil nicht klar war, wie lebensgefährlich die Situation war.

Im Laufe der Behandlung durch die Ärzte kamen die zwei Mädchen wieder zu sich. Sie wurden weiter versorgt und kamen dann anschließend in Begleitung der Polizei in ein nahes Krankenhaus. Ihr Zustand sei stabil, so ein Feuerwehrsprecher.

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Polizei ermittelt nach Drogenexzess

Nach MOPO-Informationen sollen die Mädchen Alkohol und Drogen konsumiert haben, offenbar in nicht unerheblichen Mengen. Im Krankenhaus soll nun anhand Tests auch die noch unbekannte Droge ermittelt werden. Möglich ist auch, dass es verschiedene Arten von Drogen waren.

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Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Unterkunft und befragte Zeugen. Noch ist unklar, woher die Mädchen die Drogen und den Alkohol hatten. Die Kripo ermittelt.