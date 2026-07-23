Sowohl das Gebäude, an dem die Risse entdeckt worden waren, als auch das Nachbarhaus wurden evakuiert. Lenthe-Medien/Reimer

An der Holstenstraße wurde am Donnerstagvormittag ein fünfstöckiges Wohnhaus evakuiert. Grund sind erhebliche Bauschäden. Auch das Nachbarhaus wurde geräumt.

Der Einsatz begann gegen 11 Uhr, nachdem massive Risse an tragenden Bauteilen des fünfgeschossigen Hauses gemeldet worden waren. Ein Feuerwehrsprecher am Einsatzort sagte, die Bewohner hätten sich Sorgen wegen der Risse gemacht und die Einsatzkräfte zur Begutachtung gerufen.

Bezirksamt organisiert Unterkünfte für Bewohner

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Die Bewohnerinnen und Bewohner werden vom Bezirksamt in Notunterkünften untergebracht. Verletzt wurde niemand. Auch das Nachbargebäude ist gefährdet und muss evakuiert werden. Gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk wurden Abstützmaßnahmen eingeleitet, so der Sprecher weiter.

Fachkräfte des THW sind vor Ort, um das Gebäude zu begutachten. Lenthe-Medien/Reimer

Ein angeforderter Statiker begutachtet die Gebäude. Die Holstenstraße wurde im betroffenen Bereich gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch bis in die Nacht dauern. (mit dpa)