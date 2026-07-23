Polizei
Akute Einsturzgefahr in Altona: Zwei Gebäude evakuiert
Nachdem Bewohner massive Risse gemeldet hatten, wurden zwei Gebäude komplett geräumt.
An der Holstenstraße wurde am Donnerstagvormittag ein fünfstöckiges Wohnhaus evakuiert. Grund sind erhebliche Bauschäden. Auch das Nachbarhaus wurde geräumt.
Der Einsatz begann gegen 11 Uhr, nachdem massive Risse an tragenden Bauteilen des fünfgeschossigen Hauses gemeldet worden waren. Ein Feuerwehrsprecher am Einsatzort sagte, die Bewohner hätten sich Sorgen wegen der Risse gemacht und die Einsatzkräfte zur Begutachtung gerufen.
Bezirksamt organisiert Unterkünfte für Bewohner
Die Bewohnerinnen und Bewohner werden vom Bezirksamt in Notunterkünften untergebracht. Verletzt wurde niemand. Auch das Nachbargebäude ist gefährdet und muss evakuiert werden. Gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk wurden Abstützmaßnahmen eingeleitet, so der Sprecher weiter.
Ein angeforderter Statiker begutachtet die Gebäude. Die Holstenstraße wurde im betroffenen Bereich gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch bis in die Nacht dauern. (mit dpa)