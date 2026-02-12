Akku fängt Feuer: Zwei Verletzte bei Zimmerbrand

Zimmerbrand in Jenfeld: In einer Wohnung am Mariusweg ist ein Akku in Flammen aufgegangen. Die beiden Bewohner wurden leicht verletzt.

Die Retter wurden kurz vor 21 Uhr alarmiert: In der Erdgeschosswohnung hatte ein Akku Feuer gefangen und die Abstellkammer in Brand gesetzt.

Zimmerbrand: Zwei Personen leicht verletzt

Die Feuerwehr bekam den Zimmerbrand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf die restliche Wohnung verhindern. Die beiden Bewohner wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und als leicht verletzt eingestuft. Sie blieben vor Ort. Nach rund anderthalb Stunden beendeten die Kräfte den Einsatz.