Mann verhält sich hochaggressiv - in seinen Taschen macht die Bundespolizei einen verdächtigen Fund.

Ein aggressiver Mann hat am Dienstagmittag am Bahnhof Harburg einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Die Beamten durchsuchten den stark angetrunkenen Mann und fanden Ringe bei ihm.

Zu dem Einsatz kam es gegen 11.50 Uhr am Übergang zu den Gleisen. Ein Bahnmitarbeiter hatte der Bundespolizei dort einen sehr aggressiven Mann gemeldet.

Aggressiver Mann pustet 2,62 Promille

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Die Bundespolizisten kontrollierten den 40-Jährigen genauer und fanden sieben Modeschmuckringe in seinen Hosentaschen, bei denen es sich vermutlich im Diebesgut handelte. Ein auf der Wache durchgeführter Alkoholtest ergab 2,62 Promille.

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Weil sich der 40-Jährige noch immer nicht beruhigen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zur Herkunft der Ringe dauern an.