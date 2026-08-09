Ein Gewaltausbruch unter Kindern auf dem Fußballplatz sorgt für Aufsehen. Auch eine Mutter ist in die Geschehnisse verwickelt und möglicherweise nicht ganz unschuldig.

Ein Gruppenüberfall in Rahlstedt, 20 Kinder und Jugendliche als Täter, ein Zehnjähriger als Opfer: So schildert eine Petition mit dem Titel „Keine Gewalt mehr auf dem Bolzplatz Mehlandsredder! Unsere Kinder schützen“ den Vorfall Ende Juli. Die Polizei kommt nach ihren bisherigen Ermittlungen jedoch zu einer deutlich anderen Einschätzung.

In der Petition heißt es, die Gruppe habe den Jungen eingekreist, zu Boden gebracht und mit Stollenschuhen gegen Kopf und Rücken getreten. Seine zwölfjährige Schwester habe keine Hilfe holen können, weil sie von anderen Jugendlichen festgehalten worden sei.

Polizei und Zeugen schildern den Vorfall anders

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Die Polizei bestätigt gegenüber der MOPO zwar, dass sie zu dem Vorfall ermittelt, schildert den Ablauf jedoch deutlich anders. Nach Angaben der Beamten alarmierte die Mutter des Zehnjährigen am 27. Juli die Polizei und gab an, ihr Sohn sei von einem Neunjährigen angegriffen worden. Der Zehnjährige erklärte später selbst, ein Streit zwischen den beiden Jungen sei eskaliert. Der Neunjährige habe ihn zuerst angegriffen, woraufhin er sich mit Schlägen gewehrt habe. Von einem Angriff durch eine größere Gruppe ist in dieser Schilderung keine Rede.

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Mehrere Zeugen schilderten den Vorfall laut Polizei jedoch anders: Demnach soll der Zehnjährige selbst der Angreifer gewesen sein. Seine Schwester habe versucht, ihn zu beruhigen. Davon habe er sich jedoch nicht abhalten lassen und weiter auf den Neunjährigen eingeschlagen sowie eingetreten.

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Ermittlungen auch gegen die Mutter

Die Polizei führt ein Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung. Strafrechtliche Konsequenzen drohen den beiden Jungen jedoch nicht, da Kinder in ihrem Alter nicht strafmündig sind. Zudem wird gegen die 39-jährige Mutter ermittelt. Ihr wird eine verhetzende Beleidigung vorgeworfen: Sie soll während des Vorfalls mehrere anwesende Kinder und Jugendliche rassistisch beleidigt haben.

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