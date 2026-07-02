Weil Influencer Booz immer wieder in Polizei-Uniform durch seine Videos tanzte, standen nun echte Beamte vor seiner Tür.

Influencer Booz tritt am Hamburger Gänsemarkt als Fake-Polizist auf – und hat jetzt Ärger mit der richtigen Polizei. (Screenshot Instagram) Screenshot Instagram

Die Polizei hatte es auf die nette Tour versucht, hatte sich bei Charles Booz Jakob, bekannt als „Booz“, aber nur Hohn und Spott abgeholt. Nun machten die Beamten ernst: Dingdong, Durchsuchung!

Eins der Videos vom März 2026, aufgenommen im Foyer der Hamburger Europa-Passage, ist mit fast drei Millionen Klicks auf Instagram viral gegangen – und könnte glatt als Sympathiekampagne der Hamburger Polizei durchgehen: Ein Polizist läuft auf eine Gruppe Tänzer in schwarzer Kleidung zu, als wolle er ihren Auftritt beenden – und fügt sich dann geschmeidig in die Choreographie. Das Problem: Der Polizist ist gar keiner. Das ist Booz.

Hamburger Influencer tanzt in Polizei-Uniform

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Kurz darauf meldete sich die Polizei: echte Uniform, Hoheitszeichen, Verwechslungsgefahr, bitte löschen. Booz veröffentlichte die Aufforderung auf seinem Instagram-Account, forderte die Polizei auf, sich um „echte Kriminelle“ zu kümmern – und lud weitere Polizeivideos hoch.

Nun kommen die Konsequenzen: „Wir ermitteln wegen des Verdachts des Missbrauchs von Abzeichen“, bestätigt Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens der MOPO. Wie das Abendblatt berichtet, wurde am 1. Juli die Wohnung des Influencers nach der Uniform durchsucht.

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Nachdem Booz erklärt hatte, die Uniform befände sich nicht in seiner Wohnung, seien die Beamten wieder gegangen. Er nehme die Sache ‚sportlich‘“, zitiert das Abendblatt den Influencer.