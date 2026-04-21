Mädchen missbraucht und Schwule verprügelt: 18-Jähriger angeklagt

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat am Dienstag Anklage gegen einen 18-Jährigen erhoben. Er soll Mädchen emotional manipuliert und dazu gebracht haben, sich selbst zu verletzen – ähnlich wie „White Tiger“ (21), der derzeit in Hamburg vor Gericht steht.

Zwischen Mai 2023 und März 2024 soll der 18-Jährige Mädchen im Alter von zwölf bis 15 Jahren über das Internet zu Selbstverletzungen gezwungen haben. Unter anderem soll er seine Opfer dazu gebracht haben, sich seinen Namen oder die Namen der von ihm gegründeten Gruppen („the espada“, „A.L.I.C.I.A“) vor laufender Kamera in die Haut zu ritzen, so die Staatsanwaltschaft.

18-Jähriger soll Mitglied des „Com-Netzwerks“ sein

Dem 18-Jährigen, über den zuerst das „Abendblatt“ berichtet hatte, werden unter anderem schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, sexuelle Nötigung und gefährliche Körperverletzung in mittelbarer Täterschaft in mindestens 37 Fällen vorgeworfen.

Er soll ein Mitglied des „Com-Netzwerks“ sein. Die Täter erschleichen sich das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen, um sie zu Straftaten oder Selbstverletzungen zu drängen. Auch Shahriar J. – besser bekannt als „White Tiger“ – und die Gruppe „764“ zählen zu der Szene. Eine direkte Verbindung zwischen den beiden Gruppen soll allerdings nicht bestehen.

Angeklagter seit Dezember in U-Haft

Außerdem soll der 18-Jährige zwischen Sommer 2024 und Frühjahr 2025 elf Mal homosexuelle Männer in einen Hinterhalt gelockt haben. Er vereinbarte laut Staatsanwaltschaft Treffen über Dating-Plattformen und griff sie dann vor Ort an.

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Der 18-Jährige sitzt bereits seit dem 23. Dezember 2025 in Untersuchungshaft.