Achtung Autofahrer: Hier wird es am Wochenende eng auf den Straßen

Eine Vollsperrung der A7 zwischen Heimfeld und Stellingen, mehrere Demonstrationen und das Bundesligaspiel zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Köln könnten Autofahrer am kommenden Wochenende vor eine Geduldsprobe stellen. Das rät die Polizei:

Los geht es am Freitag um 22 Uhr: Dann wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Stellingen voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten für die neue Tunnelzentrale sowie Arbeiten am Lärmschutztunnel Altona. Bereits ab 21 Uhr werden die Sperrungen eingerichtet. Erst am Montagmorgen gegen 5 Uhr soll die Autobahn wieder freigegeben werden. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Autobahn GmbH.

Ebenfalls am Freitagabend spielt der FC St. Pauli im ausverkauften Millerntor-Stadion gegen den 1. FC Köln und kämpft dabei um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Parallel dazu läuft auf dem Heiligengeistfeld der Frühjahrsdom. Auch dort werden Tausende Besucher erwartet.

Mehrere Demos im Stadtgebiet – Tausende Teilnehmer erwartet

Außerdem sind an diesem Wochenende mehrere Demos und Aufzüge im Hamburger Stadtgebiet angemeldet. So etwa am Samstag. Von 8 bis 14 Uhr werden zwischen 5000 und 7000 Teilnehmer bei der „Friday for Future“ Demo erwartet. Los geht es am Jungfernstieg. Von dort über die „Mö“, dem Glockengießerwall und der Lombardsbrücke bis zum Gänsemarkt.

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Die Polizei Hamburg empfiehlt Verkehrsteilnehmenden sowie Besucherinnen und Besuchern, sich frühzeitig über mögliche Beeinträchtigungen zu informieren, alternative Routen und Reisezeiten einzuplanen und die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren. Über ihren WhatsApp-Kanal will die Polizei zudem über einzelne Maßnahmen informieren.