Abifeier löst zwei Einsätze innerhalb weniger Stunden aus. Mehrere Rettungswagen im Einsatz.

Vor und in dem Rathaus-Restaurant kam es zu zwei Polizeieinsätzen. (Symbolfoto) dpa

Eine Abifeier im Restaurant unter dem Hamburger Rathaus hat am Sonntag gleich zwei Mal Polizei und Rettungskräfte auf den Plan gerufen.

Zum ersten Mal alarmiert wurden die Einsatzkräfte eine halbe Stunde vor Mitternacht: Vor dem Rathaus-Restaurant „Parlament" sei es zu Tumulten gekommen.

Feuerwehr mit fünf Rettungswagen im Einsatz

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Mit im Einsatz, über den zunächst das „Abendblatt“ berichtet hatte: fünf Rettungswagen. Laut einem Feuerwehrsprecher habe es aber keine Verletzten gegeben, so dass die Einsatzfahrzeuge schnell wieder abrücken konnten. Laut Polizei gab es Rangeleien, als fremde Personen versucht haben sollen, an der Veranstaltung teilzunehmen.





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Gegen drei Uhr dann der nächste Polizeieinsatz. Unter den Abiturienten gab es eine Auseinandersetzung. Die Beamten schlichteten und leiteten ein Verfahren wegen einfacher Körperverletzung ein.



