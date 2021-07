Abbiegeunfall: Sattelzug erfasst Radfahrerin – und kommt auf ihrem Bein zum Stehen

Harburg –

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Veritaskai in Harburg. Ein Lkw-Fahrer übersah eine Radfahrerin – die 22-Jährige wurde unter dem Sattelzug eingeklemmt.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand die 22-Jährige auf der rechten Seite des Veritaskai in Richtung Nartenstraße an einer roten Ampel, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Gespann aus Sattelzugmaschine und Tankauflieger stand hinter ihr.

Kraftfahrer übersieht Fahrradfahrerin beim Abbiegen

Bei Grün fuhren beide los, der Kraftfahrer übersah beim Abbiegen die geradeausfahrende Radfahrerin und beide kollidierten. Die 22-Jährige stürzte zu Boden. Nur durch ihre Schreie und das Eingreifen einiger Passanten stoppte der Lastwagenfahrer sein Gespann und kam dabei auf einem Bein der jungen Frau zum Stehen.

Der 41-jährige Fahrer setzte seinen Sattelzug sofort zurück. Die Radfahrerin wurde mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus eingeliefert – Lebensgefahr bestehe nicht.

Hamburg: Polizei untersucht den Unfallhergang

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei war der unfallverursachende Lastwagenfahrer offenbar davon ausgegangen, dass die Radfahrerin kurze Zeit vor ihm bereits nach rechts in die Neuländer Straße abgebogen war.

Warum er die Radfahrerin beim Ansetzen zur Weiterfahrt nicht gesehen hat, wird derzeit durch die Unfallermittler der Verkehrsstaffel Süd (VD 42) ermittelt. (sr)