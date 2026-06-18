Gegenüber der Asklepios-Klinik Barmbek kollidieren zwei Autos. Ein Fahrer muss ins Krankenhaus.

Auf der Kreuzung direkt gegenüber der Asklepios-Klinik Barmbek sind zwei Autos zusammengestoßen. NEWS5 / Fabian Höfig

Kreuzungs-Crash in Hamburg-Ohlsdorf: Am Mittwochabend sind gegenüber der Asklepios-Klinik Barmbek zwei Pkw kollidiert. Für einen der Fahrer endete der Abend im Krankenhaus.

Laut Feuerwehr wurden Sanitäter, die zufällig in ihrem Rettungswagen vorbeifuhren, gegen 19.50 Uhr auf den Unfall aufmerksam: Auf der Kreuzung Hebebrandstraße/Rübenkamp standen zwei demolierte Pkw.

Einer der Fahrer kam ins Krankenhaus

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Die Sanitäter übernahmen die Erstversorgung der Insassen und riefen weitere Kräfte hinzu. Einer der Fahrer wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Beide Autos waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Feuerwehrleute streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Laut einem Reporter vor Ort passierte der Unfall, als einer der beiden Fahrer beim Abbiegen die Vorfahrt des anderen missachtete.