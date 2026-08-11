In Hamburg kam es am Gorch-Fock-Wall zu einem Abbiegeunfall. Dabei wurde ein Fahrradfahrer verletzt.

Am Dienstagmittag ist es in der Hamburger City am Gorch-Fock-Wall zu einem Unfall gekommen.

Um 10.50 Uhr krachte es am Gorch-Fock-Wall, Ecke Sievekingplatz. Offenbar hatte ein Pkw-Fahrer beim Abbiegen einen Fahrradfahrer übersehen.

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Durch den Unfall erlitt der Fahrradfahrer mehrere Schürfwunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Genauere Angaben zum Unfallhergang und zur Identität der Beteiligten konnte die Polizei nicht machen. (kla)