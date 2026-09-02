Auf der A7 müssen sich Autofahrer am kommenden Wochenende auf eine Vollsperrung Richtung Süden einstellen.

Von Freitag, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, wird die Autobahn in Richtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld gesperrt, wie die Autobahn GmbH sagte. Auch der Elbtunnel ist betroffen. Der Grund für die Sperrung ist die Hauptprüfung der Hochstraße Elbmarsch.

Bereits ab 21 Uhr am Freitag werden zudem die Einfahrten an den Rampen der Anschlussstellen Hamburg-Stellingen, Hamburg-Volkspark, Hamburg-Bahrenfeld, Hamburg-Othmarschen, Hamburg-Waltershof und Hamburg-Hausbruch dicht gemacht.

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A7-Sperrung: Umleitung über B205, A21 und A1

Für den überregionalen Verkehr in Richtung Süden/Hannover wird eine weiträumige Umleitung ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd über die B205, die A21 und die A1 empfohlen. Sie wird mit LED-Beschilderung ausgewiesen.

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Für Großraum- und Schwertransporte ist eine Durchfahrt während der Sperrzeit nicht möglich. Die Autobahn GmbH wies zudem darauf hin, dass einzelne Arbeiten witterungsabhängig seien und sich der Zeitplan deshalb kurzfristig verschieben könne.

Projekt Hochstraße Elbmarsch fast beendet

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Das Ausbauprojekt Hochstraße Elbmarsch steht kurz vor dem Abschluss: Die Erweiterung des Bauwerks ist bereits fertig, derzeit laufen die letzten Sanierungsarbeiten an der Bestandsfahrbahn Richtung Süden. Die Brücke soll Ende September 2026 vollständig fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben werden. (dpa/mp)