A7: Vier Autos kollidieren – zwischenzeitlich langer Stau

Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 Höhe Volkspark, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, gab es am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags einen Verletzten. Weil die Autobahn kurz zuvor wegen eines entlaufenden Hundes gesperrt worden war, verschärfte sich die Staulage in Richtung Norden.

Wie die Polizei bestätigte, kollidierten gegen 15.10 Uhr insgesamt vier Fahrzeuge in Fahrtrichtung Norden auf Höhe der Anschlussstelle Volkspark. Wie es zu der Kollision kam, ist derzeit ungeklärt.

A7: Stau Richtung Norden auf mehreren Kilometern

Eine Person wurde laut Polizei verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Schnell bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Schon zuvor war es zu Verzögerungen gekommen, weil die A7 Höhe des Stellinger Tunnel in Richtung Norden wegen eines entlaufenden Hundes gesperrt werden musste. Das Tier konnte eingefangen werden. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten konnte die Autobahn rasch wieder freigegeben werden, der Stau löste sich auf.