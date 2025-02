A7 in Hamburg: Schwerer Unfall mit Audi und Lkw – zwei Verletzte

Bei einem schweren Unfall mit einem Auto und einem Lastwagen auf der A7 in Hamburg sind der Autofahrer und sein Beifahrer verletzt worden.

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, kamen beide Autoinsassen nach dem Vorfall am späten Sonntagabend in ein Krankenhaus. Demnach soll sich der Audi bei dem Unfall gegen 22.20 Uhr gedreht haben und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen gekommen sein. Wie genau es zu dem Unfall in Höhe des Kreuzes Hamburg-Nordwest kam, sei bislang unklar.

Audi schleudert gegen Leitplanke – zwei Verletzte auf A7

Nach Informationen eines Reporters vor Ort soll der Audi-Fahrer nach der Kollision über alle fünf Fahrspuren geschleudert und mit hoher Geschwindigkeit in die Mittelleitplanke geprallt sein. Die beiden Insassen sowie ein Hund konnten sich selbstständig aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien und sich auf den Standstreifen retten, bis Polizei und Rettungsdienst eintrafen.

Es kam zu einer Teilsperrung der A7 in Richtung Süden, die inzwischen wieder aufgehoben wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten vier der fünf Fahrspuren gesperrt werden, das sorgte für einen langen Stau. (dpa/mp)