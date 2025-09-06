Auf Hamburger Autobahn: 600-PS-BMW kracht in Leitplanke – und hinterlässt Trümmerfeld

Spektakulärer Unfall auf der A25 bei Bergedorf: Am Dienstagabend verlor ein schwarzer BMW M5 mit rund 600 PS die Kontrolle und krachte in die Betonleitplanke.

Gegen 17.06 Uhr wollte der Fahrer des PS-Boliden über die Auffahrt Bergedorf auf die A25 in Richtung Osten auffahren. Doch er verlor die Kontrolle, der BMW schoss gegen die Betonmittelplanke, Airbags lösten aus, Trümmerteile verteilten sich über die Fahrbahn. Polizei und Feuerwehr sperrten die Unfallstelle sofort und begannen mit den Aufräumarbeiten.

Linke Spur gesperrt

Im Fahrzeug saßen laut einem Reporter vor Ort zwei Männer. Wie der Lagedienst der Polizei auf Anfrage der MOPO bestätigt, klagte ein 30-Jähriger nach dem Aufprall über Nackenschmerzen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme musste die A25 in Richtung Osten bis 19.38 Uhr voll gesperrt werden. Erst danach rollte der Verkehr wieder – allerdings blieb die linke Spur wegen weiterer Aufräumarbeiten länger blockiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Wilde Verfolgungsjagd in Ottensen: Das darf die Polizei im Ernstfall

Rund um Bergedorf staute sich der Verkehr erheblich. Autofahrer wurden über die Anschlussstelle Curslack umgeleitet. (apa)