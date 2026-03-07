Im Norden: Hamburger (71) kommt von Autobahn ab und überschlägt sich

Auf der A23 in Höhe Itzehoe-Süd hat sich am Samstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Ein Autofahrer verlor nach einem Bremsmanöver die Kontrolle über seinen Wagen – und überschlug sich.

Gegen 12.30 Uhr gingen die ersten Meldungen über ein verunglücktes Fahrzeug zwischen Lägerdorf und Itzehoe in Richtung Norden ein. Zu diesem Zeitpunkt lag ein Nissan auf dem Dach. Ersthelfer öffneten bereits die hintere Tür, um den 71-jährigen Fahrer aus Hamburg aus seinem Wagen zu befreien.

Unfall auf der A23: Mann verletzt ins Krankenhaus gebracht

Als die ersten Rettungskräfte den Einsatzort erreichten, befand sich der Mann bereits außerhalb seines Wagens. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst behandelt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Den Unfallhergang konnten die Beamten bislang noch nicht vollständig rekonstruieren. Fest steht aber, dass der Mann nicht von der Autobahn abfahren wollte, sondern auf dem linken Fahrstreifen aus Richtung Hamburg unterwegs war. Wegen des Fahrverhaltens eines vorausfahrenden Wagens soll der 71-Jährige stark abgebremst und dabei die Kontrolle verloren haben. Auf Höhe der nächsten Abfahrt fuhr er durch die Leitplanke und überschlug sich.

Während der Unfallmaßnahmen kam es kaum zu Beeinträchtigungen im Verkehr, da die Einsatzfahrzeuge größtenteils auf dem Standstreifen halten konnten. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Einsatzort bereits nach kurzer Zeit ohne großes Eingreifen wieder verlassen.