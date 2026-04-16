Lkw-Kontrolle auf der Autobahn: Fast die Hälfte der Trucks musste stehen bleiben

Große Lkw-Kontrolle auf der Autobahn 1 in Hamburg – mit besorgniserregendem Ergebnis: Für fast die Hälfte der kontrollierten Laster war die Fahrt zunächst zu Ende.

Zusammenfassung:

18 von 40 Lastwagen bei einer Kontrolle auf der A1 in Hamburg waren mangelhaft.

Ein Gefahrgut-Transporter verlor Terpentin auf der Autobahn, eine Personengefährdung gab es jedoch nicht.

Insgesamt 15 Verstöße gegen Ladungssicherung und 14 Verstöße gegen Sozialvorschriften

Am Montagvormittag kontrollierten rund 30 Polizeibeamte aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Brandenburg gemeinsam mit weiteren Kräften Lastwagen auf der Raststätte Stillhorn-West. Von den 40 Fahrzeugen waren 18 so mangelhaft, dass die Polizei den Truckern die Weiterfahrt untersagte.

A1: Gefahrgut-Transporter verliert Chemikalie auf Hamburger Autobahn

Bei einem Gefahrgut-Transporter war ein Tankdeckel nicht richtig dicht, sodass Terpentin auf die Fahrbahn tropfte, so eine Sprecherin der Polizei zur MOPO. Zum Glück handelte es sich nur um eine geringe Menge. Die Feuerwehr nahm die Chemikalie auf, Gefahr für Personen habe nicht bestanden. Gegen den Fahrer ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen des Verdachts auf Bodenverunreinigung.

Ein zweiter Fernfahrer hatte Papierrollen geladen und nicht ordnungsgemäß gesichert. Ein weiterer Trucker hatte gegen sogenannte Kabotagevorschriften verstoßen – also Vorschriften für den Gütertransport innerhalb eines Landes durch ein ausländisches Unternehmen. Für diesen Verstoß wurden 1300 Euro fällig.

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Insgesamt ahndeten die Einsatzkräfte 15 Verstöße gegen die Ladungssicherung. 14-mal ging es um Verstöße gegen Sozialvorschriften, etwa zu lange Lenkzeiten der Fahrer. Die Kontrollen auf der Autobahn-Raststätte dauerten von 8 Uhr bis 14.30 Uhr.