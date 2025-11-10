87-Jährige mit Rollator zu Boden gestoßen und ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

In Uhlenhorst wurde am Sonntagnachmittag eine 87-jährige Frau überfallen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 16.05 Uhr war die Seniorin mit ihrem Rollator auf dem Heimweg, als sie im Bereich ihrer Haustür in der Straße Finkenau plötzlich von hinten attackiert wurde. Ein bislang unbekannter Mann stieß mit Wucht gegen ihren Arm, woraufhin die Frau samt Rollator stürzte.

Der Täter nutzte den Moment, griff sich die Handtasche aus dem Gehwagen der am Boden liegenden Frau und flüchtete in Richtung Oberaltenallee. Zwei Passanten bemerkten die Szene, eilten zu Hilfe und riefen die Polizei. Die Seniorin verletzte sich bei dem Sturz glücklicherweise nicht weiter.

Nach Raub auf der Uhlenhorst: Polizei sucht Zeugen

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Mann nicht gefasst werden. Er wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß beschrieben. Laut Polizei hat er ein „südländisches“ Erscheinungsbild, schwarze Haare und trug eine dunkle Jacke mit mehreren hellen Aufschriften sowie eine grüne Wollmütze.

Das Raubdezernat hat die Ermittlungen übernommen. Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Dienststelle zu melden. (mp)