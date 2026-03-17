Ist es ein Serientäter? 86-Jährige bei Raubüberfall schwer verletzt

Eine 86-Jährige ist am Montagmittag in Lurup überfallen und schwer verletzt worden. Jetzt hat die Polizei neue Erkenntnisse: Es könnte sich um einen Serientäter handeln.

Die Seniorin kam gegen 14.05 Uhr nach Hause und wurde vor der Haustür in der Ueckerstraße von einem Unbekannten angesprochen. Der Jugendliche erkundigte sich zunächst nach Einkaufsmöglichkeiten in der Gegend – dann stieß er die 86-Jährige zu Boden, entriss ihr die Handtasche und flüchtete auf einem E-Scooter, schildert die Polizei. Die Frau wurde bei dem Sturz schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zwei weitere ähnliche Raubüberfälle in Lurup

Es ist nicht der erste Fall dieser Art, der in diesem Jahr in Lurup passierte: Schon im Januar und Februar hatte es dort zwei ähnliche Überfälle auf Seniorinnen gegeben.

Auch damals soll der Täter ein Jugendlicher gewesen sein, der nach der Tat auf einem E-Scooter flüchtete. Die beiden Opfer, 70 und 81 Jahre alt, wurden ebenfalls verletzt. Ob die Fälle zusammenhängen, wird jetzt vom Raubdezernat LKA 124 geprüft.

Trotz Polizeihubschrauber: Fahndung erfolglos

Die Polizei begann am Montag sofort mit der Fahndung nach dem Jugendlichen, der als 16 bis 19 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet beschrieben wird. Auch mithilfe des Polizeihubschraubers konnte der Täter nicht gefasst werden.

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Deshalb sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können. Jeder, der etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer (040) 4286-56789 zu melden. (mp)