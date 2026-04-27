Seniorin kam gerade aus der Bank – da schlugen die Räuber zu

Dreister Raub am helllichten Tag in Eidelstedt: Zwei Männer haben eine 81-Jährige umgestoßen und ihr die Geldbörse aus der Hand gerissen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagnachmittag ist eine Seniorin am Eidelstedter Platz Opfer eines Überfalls geworden. Die 81-Jährige hatte gerade eine Bankfiliale verlassen und hielt ihr Portemonnaie in der Hand, als ein unbekannter Mann sie plötzlich stieß. Im selben Moment griff ein Komplize zu und entriss ihr die Geldbörse.

Täter flüchten – Passanten nehmen Verfolgung auf

Die beiden Täter flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen. Die Seniorin blieb unverletzt. Zwei Passanten nahmen kurzzeitig die Verfolgung auf, verloren die Männer jedoch aus den Augen.

Die mutmaßlichen Räuber werden lediglich als etwa 20 Jahre alt und mit „südländischer“ Erscheinung beschrieben. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die beiden Verfolger, sich zu melden. (rei)