Die vermisste 80-Jährige aus Hamburg-St. Pauli. Foto: Polizei Hamburg

  • St. Pauli

Polizei bekommt entscheidende Hinweise – und findet vermisste Seniorin

Große Sorge um eine 80-jährige Seniorin aus St. Pauli: Seit Sonntagnachmittag war Dagmar Gabriele F. verschwunden – zuletzt gesehen, als sie ihre Wohneinrichtung am Lerchenstieg verließ. Die Polizei schlug Alarm, setzte sogar einen Personenspürhund ein. Jetzt die Erleichterung: Die Frau wurde wohlbehalten gefunden.

Frau F. gilt laut Polizei als sprachbehindert und orientierungslos, außerdem neige sie dazu, Reste von alkoholischen Getränken zu konsumieren – was die Suche besonders dringlich machte. Auffällig: Die Seniorin trage häufig Bauklötze bei sich.

Dank Hinweisen: Polizei findet vermisste Rentnerin in der Innenstadt

Das Amtsgericht ordnete eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto an. Und tatsächlich: „Mehrere Hinweise gingen beim Hinweistelefon ein“, so Polizeisprecher Thilo Marxsen.

Am Montagabend dann der entscheidende Fund: Eine Funkstreife entdeckte Frau F. in der Hamburger Innenstadt – unverletzt. Sie wurde zurück in die Obhut ihrer Einrichtung gebracht. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht. (mp)

