Kleines Mädchen sexuell bedrängt – Polizei sucht auffallend blassen Rennradfahrer

Ein achtjähriges Mädchen ist am Mittwochabend am Alsterwanderweg in Hummelsbüttel mutmaßlich Opfer eines sexuell motivierten Übergriffs geworden. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf den Täter.

Wie die Polizei mitteilte, war das Mädchen gegen 18.05 Uhr auf seinem Fahrrad am Alsterwanderweg unterwegs, dabei wurde die Achtjährige mehrfach von einem Mann auf einem Rennrad angesprochen. Dann überholte der Mann sie.

Täter täuscht Fahrradpanne vor

An der Grünanlage zwischen dem Reembroden und der Alten Landstraße traf sie erneut auf den Rennradfahrer: Dieser täuschte vor, eine Panne zu haben und sprach sie erneut an. Als das Mädchen daraufhin von seinem Rad stieg, kam es zu dem Übergriff, so die Polizei weiter. „Der Mann ergriff nun ihren Arm und bedrängte sie in mutmaßlich sexueller Absicht“, erklärt Polizeisprecher Patrick Schlüse.

Lesen Sie auch: White Tiger: Wie Sophia zum Opfer wurde und was dem Täter jetzt droht

Dass nicht noch mehr passiert ist, lag wohl daran, dass der Mann gestört wurde: Als Spaziergänger näher kamen, ergriff er die Flucht in Richtung Josthöhe. Der Mann soll 25-30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß mit normaler Statur sein. Er hat kurze blonde Haare und auffallend blasse Haut. Bekleidet war er mit einem schwarzen Trainingsanzug mit kurzen Ärmeln und einem Fahrradhelm. Sein Rennrad hat auffällige blaue Akzente. Hinweise an die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789.