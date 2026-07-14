Nach dem tödlichen Streit vor einer Gaststätte in Eidelstedt hat sich ein Tatverdächtiger gestellt. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen.

Eidelstedt von oben: Vor einer Gaststätte starb am Freitagabend ein Mann. Screenshot: Apple Karten

Nach dem Tod eines 79-Jährigen infolge einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in Eidelstedt hat die Hamburger Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 26 Jahre alte Mann stellte sich am Montag gemeinsam mit seinem Anwalt im Polizeipräsidium.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand war der Senior bei dem Streit am Donnerstagabend durch einen Schlag zu Boden gestürzt. Dabei erlitt er eine schwere Kopfverletzung, an deren Folgen er wenig später starb.

Der 26-jährige albanische Staatsangehörige stellte sich der Polizei, wurde vorläufig festgenommen und anschließend dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Eine Haftrichterin erließ am Montag Haftbefehl gegen ihn. (rei)