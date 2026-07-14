Vor zwei Tagen bat die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem 69-Jährigen aus Farmsen-Berne. Jetzt ist der Mann wieder da.

Die Polizei Hamburg hat am Dienstag mitgeteilt, dass der Gesuchte aufgefunden wurde. Der Senior war seit Freitagnachmittag vermisst worden.

Der 69-Jährige war am Freitagnachmittag zuletzt von Mitarbeitenden eines Pflegedienstes in seiner Wohnung Am Luisenhof betreut worden. Am nächsten Morgen wurde festgestellt, dass er die Wohnung verlassen hatte.

Polizei suchte öffentlich

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Am Dienstagnachmittag teilte die Polizei mit, dass der Mann wieder aufgetaucht ist. Er befinde sich mittlerweile zur Behandlung in einem Hamburger Krankenhaus. Hinweise auf eine Straftat lägen nicht vor. (mp)



