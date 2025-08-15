67-Jährige zerstört Carport in Hamburg – und kann sich an Unfall nicht erinnern

Großer Schreck in Ochsenwerder: Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr dort am späten Nachmittag eine Frau in einen Carport und zerstörte ihn vollständig. Noch vor Ort verweigerte sie eine medizinische Behandlung.

Gegen 16.40 wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in den Ochsenwerder Norderdeich gerufen. Dort war eine nach Angaben eines Reporters 67 Jahre alte Frau mit ihrem Opel links von der Straße abgekommen und in den Carport eines Hauses gekracht. Das bestätigte die Polizei gegenüber der MOPO. Passanten hatten der Fahrerin aus dem Pkw geholfen, da sich die Tür aufgrund des Unfalls wohl nicht mehr öffnen ließ. Die Feuerwehr stellte den Strom des E-Autos ab.

Laut dem Reporter konnte sich die Frau nicht an den Unfallhergang erinnern. Glücklicherweise kam sie einigermaßen gesund davon, während der Carport vollständig zerstört wurde. Die Polizei sprach von leichten Verletzungen am Arm der Frau.

Die Frau lehnte es ab, zur Überprüfung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zum Unfallhergang machen. (prei)