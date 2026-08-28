Sie überfielen eine Seniorin, dann flüchteten sie mit ihrem Schmuck. Die Polizei sucht nach zwei Männern – Zeugen sollen sich mit Hinweisen bei den Ermittlern melden.

Die Männer verschafften sich über ein Baugerüst Zutritt zur Wohnung (Symbolfoto). picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack

Überfall auf eine Seniorin: In Rahlstedt haben in der vergangenen Nacht zwei Unbekannte eine 66-jährige Frau ausgeraubt und verletzt.

Zu der Tat kam es nach Polizeiinformationen in der Nacht zum Freitag gegen 1.45 Uhr in der Wohnung der Seniorin an der Leharstraße. Die zwei Männer sollen über ein Baugerüst in die Wohnung gelangt sein. Dort sollen sie die Seniorin attackiert und Bargeld sowie Wertgegenstände gefordert haben – die 66-Jährige wurde leicht verletzt.

Überfall auf Seniorin – Fahndung nach den Tätern läuft

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Die Männer sollen inklusive Schmuck und weiteren Wertgegenständen geflüchtet sein – wohin, ist unklar. Die Seniorin alarmierte die Polizei. Rund ein Dutzend Streifenwagen suchten nach den Männern – allerdings vergeblich. Die Täter sollen dunkle Kleidung und Handschuhe getragen und sich mit Kapuzen maskiert haben.

Nun ermittelt das Landeskriminalamt (LKA). Die Beamten suchen Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere Hinweise zu den Tätern geben können. Sie sollen sich unter Tel. 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden. Die Ermittler suchen auch nach Personen, die Videoaufnahmen von der Tat haben. (mp)