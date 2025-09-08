57-Jähriger seit mehr als einer Woche spurlos in Hamburg verschwunden

Vor mehr als einer Woche ist Hans-Joachim P. aus einer Pflegeeinrichtung in Jenfeld verschwunden. Nun sucht die Polizei mit einem Bild öffentlich nach dem Vermissten.

Am 29. August hat Hans-Joachim P. die Pflegeeinrichtung im Deelwischredder verlassen, er war dort erst kürzlich eingezogen. Seitdem fehlt jede Spur von ihm, die Suche der Polizei blieb bisher erfolglos.

Demenzkranker Mann aus Hamburg vermisst

Der 57-Jährige ist dement, wegen einer Fußerkrankung kann er sich laut Polizei nur eingeschränkt fortbewegen. Er ist rund 1,72 Meter groß und schlank. Er trägt kurze, dunkelblonde und grau-melierte Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem grün-gestreiften T-Shirt, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Zudem hat er mutmaßlich einen kleinen, schwarzen Rucksack dabei.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort von Hans-Joachim P. geben können, sich unter (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer den Vermissten sieht, soll sich beim polizeilichen Notruf unter 110 melden. (mp)