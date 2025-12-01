Angst in der S-Bahn: Mann bedroht Fahrgäste mit Messer

Messer-Alarm in der S2: Ein Mann (56) soll am Samstagabend plötzlich ein Taschenmesser aufgeklappt und in der Nähe von Mitreisenden grundlos Schnitt- und Stichbewegungen in der Luft gemacht haben.

Nach Informationen der Bundespolizei sorgte der 56-Jährige gegen 21 Uhr in einem Zug der Linie S2 zwischen Altona und Reeperbahn für Angst unter den Fahrgästen.

Zeugen meldeten den Vorfall an der Haltestelle Reeperbahn dem dort stationierten Sicherheitspersonal. Sie hatten sich durch das Gefuchtel mit dem Messer unwohl und bedroht gefühlt.

Mann fuchtelt mit Messer in der S2 herum

Das Sicherheitspersonal hielt den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Diese rückte mit mehreren Streifen an. „Das Thema wurde mehr als ernst genommen“, sagt ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber der MOPO.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurde das Taschenmesser sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde in ein Polizeirevier in Altona gebracht. Dort konnte er eindeutig identifiziert werden: Aufgrund diverser Delikte war er der Polizei bekannt. Nun erhielt er eine Anzeige wegen des Verdachts auf Bedrohung.

Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der Mann nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Ein Atemalkoholtest fiel negativ aus. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg. (mp)