53-Jährige aus Stellingen vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Seit Freitagabend fehlt von Sylvia E. jede Spur. Die 53-Jährige verließ ein Krankenhaus in Eppendorf gegen ärztlichen Rat – nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe.

Die Hamburger Polizei sucht seit Freitagabend nach der 53-jährigen Sylvia E. aus dem Stadtteil Stellingen. Die Frau hatte gegen 20 Uhr ein Krankenhaus in Eppendorf eigenständig verlassen und wird seitdem vermisst. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann und alle bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, fahndet die Polizei nun öffentlich.

Wer hat Sylvia E. gesehen?

Die Vermisste ist etwa 1,67 Meter groß, von hagerer Statur und wirkt jünger als ihr tatsächliches Alter, so die Polizei. Sie hat lange braune Haare und war zuletzt mit einer grauen Jogginghose, einer grauen Sweatshirtjacke sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Zudem trägt sie einen schwarzen Rucksack bei sich.

Wer Sylvia E. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter (040) 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. In akuten Fällen kann auch direkt der Notruf 110 gewählt werden. (apa)