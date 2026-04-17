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Der 52-jährige Stefan Oldenburg wird vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der 52-jährige Stefan O. wird vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Polizei Hamburg

  • Wilstorf

52-jähriger Hamburger vermisst: Wer hat ihn gesehen?

Ein 52-Jähriger aus Wilstorf wird seit Freitagmorgen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Stefan O. wurde zuletzt am Freitag um 4.40 Uhr gesehen. Der Mann verließ sein Zimmer in einer Wohngemeinschaft in der Straße Am Frankenberg und ist seitdem verschwunden. Bisher führten die Suchmaßnahmen der Polizei ins Leere. Da der Mann sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, wird jetzt öffentlich nach ihm gesucht.

Mann aus Wilstorf vermisst

Der Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur und hat dunkelblondes, schütteres Haar. Zuletzt bekleidet war er mit einem grünen Sweatshirt. Außerdem trägt er vermutlich eine dunkle Jacke und eine dunkle Jogginghose.

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Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben kann, soll sich unter (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden. Wer den Vermissten sieht, meldet sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110. (mp)

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