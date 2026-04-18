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Der 52-jährige Hamburger wurde vermisst.

Der 52-jährige Hamburger wurde vermisst. Foto: Polizei Hamburg

  • Wilstorf

52-jähriger Hamburger vermisst: Bekannter erkannte ihn auf der Straße wieder

Ein 52-Jähriger aus Wilstorf wurde seit Freitagmorgen vermisst. Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Ende erkannte ihn ein Bekannter in Altona wieder.

Der Mann war seit Freitag um 4.40 Uhr verschwunden. Er verließ sein Zimmer in einer Wohngemeinschaft in der Straße Am Frankenberg – und wurde danach nicht mehr gesehen.

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Die Polizei veröffentlichte eine Vermisstmeldung und bat die Hamburger um Hilfe bei der Suche. Am Freitagabend dann die Entwarnung: Der Mann wurde laut Polizei von einem Bekannten in Altona erkannt und ist inzwischen wieder bei seinen Angehörigen. (mp)

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