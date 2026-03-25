Wer hat Evonne Sivers gesehen? Die 51-Jährige aus Ottensen wird seit Mittwoch vermisst. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste soll zwischen Dienstagabend um 21 Uhr und Mittwochvormittag um 11 Uhr ihre Wohnung an der Straße Hohenzollering verlassen haben – seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Polizei sucht öffentlich nach vermisster 51-Jähriger

Da für sie keine Eigengefährdung ausgeschlossen werden könne, sucht die Polizei jetzt öffentlich nach der 51-Jährigen. Die Vermisste sei etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Ihr dunkles, schulterlanges Haar trage sie meist zu einem Zopf gebunden.

Zudem trägt sie laut Polizei vermutlich eine goldene Kette mit einem grünen Stein. Ihr scheinbares Alter wird auf 45 Jahre geschätzt.

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Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau geben kann, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei (Tel. 040/4286-56789) oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermisste sieht, soll sich direkt per Notruf 110 melden. (mp)