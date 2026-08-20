Großeinsatz in der Elbphilharmonie in Hamburg: Mehrere Menschen sind plötzlich an Übelkeit und Erbrechen erkrankt – Grund soll eine Lebensmittelvergiftung sein. NEWS5 / René Schröder

Großeinsatz in der Elphi: Mehr als 40 Personen leiden an Übelkeit und Schwindel. Es handelt sich dabei um Beteiligte eines Filmdrehs im Großen Saal des Konzerthauses. Laut Polizei ist eine Lebensmittelvergiftung der Grund. Zwei Personen kamen ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei haben die Personen Essen von einem Caterer zu sich genommen und sind daran erkrankt. Wie die Feuerwehr am Nachmittag bekannt gab, erkrankten insgesamt 44 Personen – 42 von ihnen leicht und zwei von ihnen schwer. Letztere wurden ins Krankenhaus gebracht.

Elbphilharmonie-Sprecher Martin Andris bestätigt der MOPO gegenüber ein „medizinisches Ereignis“, von dem Teilnehmende einer Filmproduktion betroffen seien. Man habe im Großen Saal des Konzerthauses gedreht.

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Laut Feuerwehr ging der Alarm gegen 9.40 Uhr ein. Mehrere Personen hätten an Übelkeit und Schwindel gelitten. Daher habe die Feuerwehr entschieden, ein Großaufgebot zum Konzerthaus in der HafenCity zu schicken. 40 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, um die Erkrankten zu behandeln.

Elphi-Sprecher Andris geht davon aus, dass der reguläre Spielbetrieb am Abend wie geplant weiterlaufen kann. Nach MOPO-Informationen hatten die Dreharbeiten am späten Mittwochabend begonnen und hätten heute Mittag beendet werden sollen.

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Die Komparsen-Agentur Filmgesichter hatte für die internationale Filmproduktion – der Name wird nicht genannt – Hunderte Komparsen als Konzertbesucher engagiert. Am 11. August postete die Firma auf Instagram einen Aufruf, dass noch einmal 100 Darsteller gesucht würden. Alter: 18 bis 80 Jahre. Dafür gab es für die Komparsen 140 Euro Gage plus 40 Euro Nacht-Zuschläge – und das Catering, auf das etliche von ihnen rückblickend sicherlich gerne verzichtet hätten.