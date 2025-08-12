43-Jähriger in St. Georg vermisst – er braucht dringend ärztliche Hilfe

Seit Dienstagvormittag wird in Hamburg-St. Georg ein 43-jähriger Mann vermisst. Er ist orientierungslos und benötigt dringend ärztliche Versorgung. Nun fahndet die Polizei Hamburg öffentlich nach ihm.

Andre Meints (43) hat am Dienstagmorgen gegen ärztlichen Rat die Asklepios Klinik St. Georg in der Lohmühlenstraße verlassen. Dort war er wegen einer schweren Kopfverletzung behandelt worden. Seitdem ist der Wohnungslose verschwunden.

Zuletzt war er mit einer kurzen, schwarzen Jogginghose und einem hellgrünen T-Shirt bekleidet. Darüber trug er eine schwarze Sweatkapuzenjacke und einen lilafarbenen Rucksack. Meints misst 180 cm, hat eine schlanke Figur und eine laut Polizei „westeuropäische“ Erscheinung. Er ist orientierungslos und benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Die Polizei Hamburg bittet Zeugen mit Hinweisen auf den Aufenthaltsort des Vermissten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer ihn sieht, soll direkt den polizeilichen Notruf 110 wählen. (mp)