Messerattacke in St. Georg: Ein 34-Jähriger wurde schwer verletzt, der Angreifer flüchtete. Die Fahndung läuft.

Blutiger Streit in St. Georg: Ein 34-Jähriger ist am Dienstagvormittag bei einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter flüchtete anschließend mit einem Fahrrad – nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die zwei Männer gerieten am Dienstagvormittag im Bereich des August-Bebel-Parks vor dem „Drob Inn“ in St. Georg in Streit. Einer der Männer stach mehrmals mit einem Messer auf den 34-Jährigen ein – dieser wurde lebensgefährlich verletzt.

Dann flüchtete der Angreifer mit einem Fahrrad in Richtung der S-Bahn-Haltestelle Berliner Tor. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und transportierten ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde er notoperiert. In Lebensgefahr schwebt er nun nicht mehr.

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Messerattacke am August-Bebel-Park – Polizei sucht Zeugen

Die Mordkommission ermittelt, der Angreifer konnte allerdings bislang nicht aufgespürt werden. Zur Tatzeit soll er ein rotes Oberteil und eine blaue, kurze Jeans getragen haben. Die Beamten gehen nach derzeitigen Ermittlungen davon aus, dass beide Männer der örtlichen Drogenszene angehören.

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Die Polizei bittet nun Zeugen mit Hinweisen zur tatverdächtigen Person oder verdächtigen Beobachtungen, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp)