Heißhunger? Frau will 39 Tafeln Schokolade am Hauptbahnhof klauen

Am Mittwochabend wurden die Einsatzkräfte der Bundespolizei zu einem ungewöhnlichen Vorfall am Hamburger Hauptbahnhof alarmiert: Eine Frau soll unfassbare 39 Tafeln Schokolade aus einem Supermarkt geklaut haben.

Um 22.30 Uhr erreichten die Polizeibeamten den Supermarkt in der Wandelhalle im Hauptbahnhof. Eine 34-jährige „Kundin“ soll zuvor eine größere Anzahl von Schokoladentafeln aus einem Regal in ihre Reisetasche gesteckt haben.

Ohne die Schokolade zu bezahlen, wollte die Frau den Supermarkt wieder verlassen, wurde dabei allerdings von einem Mitarbeiter aufgehalten.

„Bundespolizisten konnten dann bei einer Nachschau in der Tasche insgesamt 39 Tafeln Schokolade im Gesamtwert von über 230 Euro auffinden und dem Mitarbeiter des Supermarkts übergeben“, heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei, die von einer „mutmaßlichen Schokoladendiebin“ spricht.

Die 34-Jährige habe keinen Grund für den Klau der 39 Tafeln nennen können, sie sei zuvor schon polizeilich bekannt gewesen wegen Eigentumsdelikten und hatte auch bereits Hausverbot in dem Supermarkt. Gegen sie wurde jetzt ein Strafverfahren wegen Verdacht auf Diebstahl und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Die Frau wurde anschließend wieder entlassen. Weitere Ermittlungen übernimmt die Bundespolizeiinspektion Hamburg. (mp)