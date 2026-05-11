33-Jährige ist auf Medikamente angewiesen: Wer hat Shawny R. gesehen?

Seit Sonntag wird Shawny Janine R. aus Eilbek vermisst. Die Polizei sucht jetzt mit einem Foto nach der 33-Jährigen. Sie ist dringend auf Medikamente angewiesen.

Am Sonntag, 10. Mai, zwischen 16 und 17 Uhr soll sie eine Wohneinrichtung in Eilbek verlassen haben. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.

Vermisst in Hamburg: 33-Jährige ist auf Medikamente angewiesen

Laut Polizei ist die Vermisste aufgrund ihrer Vorerkrankungen orientierungslos und dringend auf Medikamente angewiesen. Aus diesem Grund wird jetzt die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten.

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Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, hat braune, lange Haare und braune Augen. Sie soll mithilfe eines Rollators unterwegs sein und trägt am linken Arm einen weißen Gipsverband.

Wer Hinweise zu der 33-Jährigen geben kann, soll sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der 040 4286 56789 oder an jeder Polizeidienststelle melden. Wer die Vermisste auf der Straße sieht, kann auch den Notruf 110 anrufen. (aba)