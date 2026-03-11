mopo plus logo
Sie wollte nach München: Bundespolizei holt in Harburg Frau von den Gleisen

Bundespolizisten ermahnten ihn. (Symbolfoto) Foto: RUEGA

  • Wilhelmsburg

32-Jähriger begibt sich in Lebensgefahr – für ein Feuerzeug und eine Pfandflasche

Der Mann war an der Station Wilhelmsburg unvermittelt ins Gleis gestiegen – jederzeit hätte eine S-Bahn kommen können.

Ein 32-Jähriger ist von der Bundespolizei eindringlich ermahnt worden, nachdem er sich völlig ohne Not in Lebensgefahr gebracht hatte. Am Dienstagvormittag war er an der S-Bahn-Station Wilhelmsburg plötzlich mitten im laufenden Betrieb ins Gleis gestiegen.

Nachdem andere Wartende die Polizei verständigt hatten, wurde der Streckenabschnitt kurzfristig gesperrt. Gegenüber den Beamten erklärte der 32-Jährige, er habe ein Feuerzeug und eine Pfandflasche aus dem S-Bahn-Gleis holen wollen. Er muss nun mit einer Geldstrafe rechnen. Die Bundespolizei warnt erneut: „Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich und verboten!“

